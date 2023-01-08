Demet Özdemir'in cesur pozuna iltifat yağdı
Oyuncu Demet Özdemir'in Instagram hesabından paylaştığı pozları büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu eşi Oğuzhan Koç’la yaşadığı evinden sık sık paylaşım yapıyor.
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50 milyon TL değerindeki eve 3 milyon TL’lik tadilat yaptıran çiftin evleri sosyal medyadaki kullanıcıların gündeminde yer alıyor.
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Son olarak Demet Özdemir doğal güzelliğini ortaya koyarak makyajsız pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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