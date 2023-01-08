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Demet Özdemir'in cesur pozuna iltifat yağdı

Oyuncu Demet Özdemir'in Instagram hesabından paylaştığı pozları büyük beğeni topladı.

Demet Özdemir'in cesur pozuna iltifat yağdı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Demet Özdemir'in cesur pozuna iltifat yağdı - Resim: 2

 Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu eşi Oğuzhan Koç’la yaşadığı evinden sık sık paylaşım yapıyor.

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Demet Özdemir'in cesur pozuna iltifat yağdı - Resim: 3

50 milyon TL değerindeki eve 3 milyon TL’lik tadilat yaptıran çiftin evleri sosyal medyadaki kullanıcıların gündeminde yer alıyor.

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Demet Özdemir'in cesur pozuna iltifat yağdı - Resim: 4

Son olarak Demet Özdemir doğal güzelliğini ortaya koyarak makyajsız pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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