Demet Özdemir'in eteğinin fiyatı dudak uçuklattı

"ÇOK UYUMSUZ, OLMAMIŞ"

Oyuncunun kombinine yönelik; "Ceket ne alaka", "Siyah ve kırmızı uyumsuzluğu", "Takıları birbirinden çok uyumsuz, olmamış", "Kötü bir etek" ve "Mahalle pazarında bundan daha iyisini bulursun" mesajları da vardı.

184 BİN TL!

Demet Özdemir'in çok konuşulan eteğinin fiyatı da ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş' hesabına göre; güzel oyuncu, 184 bin 330 TL değerinde Valentino marka, derin dekolteli bir etek tercih etti.