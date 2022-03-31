Demet Özdemir'in güzellik sırrı ortaya çıktı
Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan oyuncu Demet Özdemir'in güzellik sırrı ortaya çıktı.
Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan oyuncu Demet Özdemir, görkemli evlilik teklifine "Evet" demişti. Şimdilerde düğün hazırlığında olan Demet Özdemir'in bir sırrı ortaya çıktı.
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Her paylaşımı ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Demet Özdemir hakkındaki merak edilen bir gerçek ortaya çıktı.
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Takvim Gazetesi'nin haberine göre genç kızların her adımını yakından takip ettiği Demet Özdemir'in güzellik sırrı yumurta çıktı.
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30 yaşındaki ünlü oyuncu, yumurta yağının yeniden formülize edilmesiyle elde edilen ve son derece ekonomik olan bir kremle cildinin güzelliğini koruyor.
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