Demet Özdemir’in plaj kombininin fiyatı dudak uçuklattı
Oyuncu Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ve arkadaşlarıyla soluğu Çeşme'de aldı. Özdemir'in plaj kıyafet ve aksesuarlarının değeri dudak uçuklattı.
Şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile Kaş tatilinden sonra şimdi de İzmir Çeşme'ye giden Demet Özdemir, son dönemde stiliyle de dikkat çekiyor.
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Demet Özdemir, 13.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından havuz kenarında çekilen pozlarını paylaştı.
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Özdemir'in kıyafet ve aksesuarlarının toplam değerinin 23 bin TL olduğu öğrenildi.
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Oğuzhan Koç birlikteliğiyle magazin gündeminde olan 29 yaşındaki başarılı oyuncu, güzelliğiyle yine büyüledi.
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