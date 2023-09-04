  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu

Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu

Demet Özdemir'in Venedik Film Festivali'nden paylaşılan shopsuz fotoğrafları görenleri şoke etti. Ünlü oyuncunun o halleri sosyal medyayı salladı.

Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu - Resim: 1
1 / 62
Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu - Resim: 2

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

2 / 62
Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu - Resim: 3

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Özdemir, sosyal medyada gündem oldu.

3 / 62
Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu - Resim: 4

Ödül gecesine katılan Özdemir, dünyaca ünlü bir markanın yırtmaçlı siyah elbisesini tercih etti.

4 / 62