Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu
Demet Özdemir'in Venedik Film Festivali'nden paylaşılan shopsuz fotoğrafları görenleri şoke etti. Ünlü oyuncunun o halleri sosyal medyayı salladı.
1 / 62
Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.
2 / 62
Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Özdemir, sosyal medyada gündem oldu.
3 / 62
Ödül gecesine katılan Özdemir, dünyaca ünlü bir markanın yırtmaçlı siyah elbisesini tercih etti.
4 / 62