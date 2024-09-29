Demet Özdemir'in son reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı
Güzel oyuncu Demet Özdemir bir reklam filmi için tam 25 milyon TL'ye anlaştı.
Son olarak 'Adım Farah' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Demet Özdemir yeni filmi 'Cinlerin Düğünü' için Erzincan'a gitti.
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Ferit Karahan'ın yönettiği film için 1 ay Erzincan'da kalacak olan Özdemir'in filmde kardeşlerini İlhan Şen ve Kaan Yıldırım canlandıracak.
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Bu arada dizi görüşmesi yapan Demet Özdemir bir de reklam anlaşması yaptı ve ünlü mobilya markasıyla el sıkıştı.
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32 yaşındaki oyuncunun anlaşmayı, 25 milyon liraya yaptığı konuşuluyor.
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