  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Demet Özdemir'in son reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı

Demet Özdemir'in son reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Demet Özdemir bir reklam filmi için tam 25 milyon TL'ye anlaştı.

Demet Özdemir'in son reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 1

Son olarak 'Adım Farah' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Demet Özdemir yeni filmi 'Cinlerin Düğünü' için Erzincan'a gitti.

1 / 22
Demet Özdemir'in son reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 2

Ferit Karahan'ın yönettiği film için 1 ay Erzincan'da kalacak olan Özdemir'in filmde kardeşlerini İlhan Şen ve Kaan Yıldırım canlandıracak.

2 / 22
Demet Özdemir'in son reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 3

Bu arada dizi görüşmesi yapan Demet Özdemir bir de reklam anlaşması yaptı ve ünlü mobilya markasıyla el sıkıştı.

3 / 22
Demet Özdemir'in son reklam filmi için aldığı ücret dudak uçuklattı - Resim: 4

32 yaşındaki oyuncunun anlaşmayı, 25 milyon liraya yaptığı konuşuluyor.

4 / 22