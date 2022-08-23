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Demet Şener ve Tolga Arman arabada el ele görüntülendi

Demet Şener geçen yaz kalbini kaptırdığı nakliyatçı Tolga Arman ile arabada görüntülendi.

Demet Şener ve Tolga Arman arabada el ele görüntülendi - Resim: 1

Demet Şener geçen yaz kalbini kaptırdığı nakliyatçı Tolga Arman ile ilişkilerinin birinci yılını temmuzda kutlamıştı. Önceki akşam Tarabya'da görüntülenen Tolga Arman’ın bir eli direksiyonda, diğeri Demet Şener’de.

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Demet Şener ve Tolga Arman arabada el ele görüntülendi - Resim: 2

Tolga Arman’ın kullandığı araçla geziyorlardı. Otomobilde bile el eleydiler.

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Demet Şener ve Tolga Arman arabada el ele görüntülendi - Resim: 3

Otomobilde bile el eleydiler. Demet’i bilen bilir; sevdi mi tam sever ve her zaman her yerde romantizm ister.

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Demet Şener ve Tolga Arman arabada el ele görüntülendi - Resim: 4

Tolga Arman’ın bir eli direksiyonda, diğeri Demet Şener’de.

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