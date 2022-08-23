Demet Şener ve Tolga Arman arabada el ele görüntülendi
Demet Şener geçen yaz kalbini kaptırdığı nakliyatçı Tolga Arman ile arabada görüntülendi.
Demet Şener geçen yaz kalbini kaptırdığı nakliyatçı Tolga Arman ile ilişkilerinin birinci yılını temmuzda kutlamıştı. Önceki akşam Tarabya'da görüntülenen Tolga Arman’ın bir eli direksiyonda, diğeri Demet Şener’de.
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Tolga Arman’ın kullandığı araçla geziyorlardı. Otomobilde bile el eleydiler.
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Otomobilde bile el eleydiler. Demet’i bilen bilir; sevdi mi tam sever ve her zaman her yerde romantizm ister.
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Tolga Arman’ın bir eli direksiyonda, diğeri Demet Şener’de.
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