Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı yayından kaldırıldı
Hafta içi her gün birbirinden farklı konukların misafir edildiği ünlü sanatçılar Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu, ‘’Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’’ programının kaldırıldığı iddia edildi.
Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği ’Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı, reytinglerde istenilen seviyelere ulaşamadığı için yayından kaldırılacak.
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Gazeteci Burhan Akdağ, 28 Mayıs 2021 Cuma günü son kez yayınlanacak olan ’Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yayın hayatına son vereceğini ileri sürdü.
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Akdağ, kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşıma, “Talimatla yapılan program bir türlü reyting almayınca yapıkacak bir şey kalmadı. Program sonlandırıldı” notunu düştü.
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