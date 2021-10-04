Demi Rose deniz kızı olup kalçasını paylaştı
Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına devam ediyor. Deniz kızını andıran bir etek giyen ünlü model, kalçasını açıkta bırakacak şekilde pozlar verdi.
Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan Demi Rose son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
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Demi Rose'un paylaşımını görenler şaşkınlığını gizlemedi.
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Deniz kızını andıran bir etek giyen ünlü model, kalçasını açıkta bırakacak şekilde pozlar verdi.
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Paylaşımına "Deniz kızları vardır." notunu düşen dünyaca ünlü modele binlerce kısa sürede beğeni ve yorum geldi.
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