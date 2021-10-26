Demi Rose derin dekoltesiyle büyüledi
Instagram ünlüsü Demi Rose, sansasyonel pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.
Instagram ünlüsü Demi Rose, sansasyonel pozlarına bir yenisini daha ekledi.
1 / 9
Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dünya çapında üne kavuşan İngiliz yıldız, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
2 / 9
26 yaşındaki Demi Rose son paylaşımıyla yine tüm bakışları üzerine çekti.
3 / 9
Turuncu elbisesiyle fotoğraflarını paylaşan Rose'un düğmesinin kavuşmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
4 / 9