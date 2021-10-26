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Demi Rose derin dekoltesiyle büyüledi

Instagram ünlüsü Demi Rose, sansasyonel pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram ünlüsü Demi Rose, sansasyonel pozlarına bir yenisini daha ekledi. 

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Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dünya çapında üne kavuşan İngiliz yıldız, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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26 yaşındaki Demi Rose son paylaşımıyla yine tüm bakışları üzerine çekti.

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 Turuncu elbisesiyle fotoğraflarını paylaşan Rose'un düğmesinin kavuşmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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