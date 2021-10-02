Deniz Akkaya canlı yayına çekiçle çıktı

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapsi yatmasının ardından açıklamalarına devam etti. Akkaya'nın, sert çıkışlarından dolayı sunuculuk yaptığı Beyaz TV'nin yöneticilerinden uyarı aldığı haberleri çıkmıştı.