Deniz Akkaya canlı yayına çekiçle çıktı
Selin Ciğerci hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 3 gün hapis yatan Deniz Akkaya, Söylemez Olmaz programına yorumculuk yapmaya başladı. Ciğerci hakkında açıklamalarına devam eden Akkaya'nın kanal yönetiminden uyarı aldığı ve öfkeyle camları kırdığı iddia edilmişti. Akkaya, çıkan haberlerin ardından canlı yayına çekiçle çıkması olay oldu.
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal eden Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapsi yatmasının ardından açıklamalarına devam etti. Akkaya'nın, sert çıkışlarından dolayı sunuculuk yaptığı Beyaz TV'nin yöneticilerinden uyarı aldığı haberleri çıkmıştı.
Yönetimin uyarılarından sonra sinirlerine hakim olamayan Deniz Akkaya'nın, kanalda olay çıkardığı ve camı çerçeveyi indirdiği iddia edilmişti.
İDDİALARI TİYE ALDI
44 yaşındaki eski manken, hakkında çıkan iddiaları, sunucusu ve yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınına elinde çekiç çıkarak tiye aldı.
"CAM KAPI KIRMADAN GÜNE BAŞLAMAM"
Cam kırma sesleriyle yayına çıkan Deniz Akkaya, "Kanalımda bir doz cam kapı kırmadan asla güne başlamam" göndermesiyle dikkatleri üzerine çekti.