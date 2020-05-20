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  3. 20 Mayıs 2020 10:02

Deniz Baysal'dan eşine karantinada romantik kutlama

Oyuncu Deniz Baysal, 37 yaşına giren şarkıcı eşi Barış Yurtçu'nun doğum günü için pasta yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Baysal, "İyi ki doğdun" dedi.

Deniz Baysal'dan eşine karantinada romantik kutlama

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, 37 yaşına girdi. Oyuncu eşi Deniz Baysal'dan (29) doğum günü sürprizi geldi.

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Deniz Baysal'dan eşine karantinada romantik kutlama

Deniz Baysal, 37 yaşına giren eşi Barış Yurtçu’nun doğum günü için pasta yaptı. 29 yaşındaki güzel oyuncu, çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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Deniz Baysal'dan eşine karantinada romantik kutlama

Baysal, kalp emojisi de eklediği Instagram paylaşımına, "Kremalarım erimiş olabilir ama olsun. İyi ki doğdun" notunu yazdı.

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Deniz Baysal'dan eşine karantinada romantik kutlama

Ünlü şarkıcı ise “Pastam aşırı havalı. İyi ki varsın sevgilim” karşılığını verdi.  

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