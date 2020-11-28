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  3. 28 Kasım 2020 12:16

Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: ''Kendimi çok kötü hissediyorum''

Oyuncu Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken görüntülenen Deniz Bulutsuz, muhabirlerin dava süreciyle ilgili sorularını yanıtladı.

Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: ''Kendimi çok kötü hissediyorum''

Oyuncu Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken görüntülenen Deniz Bulutsuz, muhabirlerin dava süreciyle ilgili sorularını yanıtladı.

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Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: ''Kendimi çok kötü hissediyorum''

Bu konuyu konuşmaktan rahatsız olduğunu belirten Bulutsuz, "Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen sormayın'' yanıtını verdi.

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Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: ''Kendimi çok kötü hissediyorum''

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven'in model Gizem Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: ''Kendimi çok kötü hissediyorum''

'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre, Ozan Güven-Gizem Yıldırım çiftinin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi.

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