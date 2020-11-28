Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: ''Kendimi çok kötü hissediyorum''
Oyuncu Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken görüntülenen Deniz Bulutsuz, muhabirlerin dava süreciyle ilgili sorularını yanıtladı.
Oyuncu Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken görüntülenen Deniz Bulutsuz, muhabirlerin dava süreciyle ilgili sorularını yanıtladı.
Bu konuyu konuşmaktan rahatsız olduğunu belirten Bulutsuz, "Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen sormayın'' yanıtını verdi.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven'in model Gizem Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.