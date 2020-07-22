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  3. 22 Temmuz 2020 14:25

Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

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Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü açıklayan ve olayı yargıya taşıyan Deniz Bulutsuz da konuyla ilgili isyanını dile getirdi.

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Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı

Bulutsuz, Instagram hesabından Gültekin'in fotoğrafını paylaşarak, "Yeter! Durun artık! Durdurun!" ifadelerini kullandı.

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Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı

Oyuncu Ozan Güven hakkında, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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