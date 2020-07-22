Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı
Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü açıklayan ve olayı yargıya taşıyan Deniz Bulutsuz da konuyla ilgili isyanını dile getirdi.
Bulutsuz, Instagram hesabından Gültekin'in fotoğrafını paylaşarak, "Yeter! Durun artık! Durdurun!" ifadelerini kullandı.