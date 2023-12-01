Deniz kenarında fotoğraf çektiren Rus model dalgalara kapıldı
Rus model Kate Loshkareva, deniz kenarında fotoğraf çektirirken dalgalara kapıldı. Kayalıklara çarparak yaralanan modelin yaşadığı talihsiz kaza kameraya yansıdı.
Rus model Kate Loshkareva, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde deniz kenarında fotoğraf çekimi yaparken talihsiz bir kaza geçirdi. Dalgalara kapılan model kayalıklara çarparak yaralandı.
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Rus modelin helikopterle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fakat ciddi bir şekilde yaralanmadığı için hemen taburcu edildi belirtildi.
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Yaşadığı kaza sonrası Instagram'dan bir paylaşım yaparak sağlık durumunu iyi olduğunu söyleyen model "Bella Hadid gibi olmak istediğini fakat Titanik'teki Jack gibi oldum" dedi.
İşte Rus modelin ölümden döndüğü o anlar...
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