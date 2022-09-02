Deniz Seki fotoşop'u abartınca böyle ifşa oldu

Deniz Seki Manisa Demirci Kurtuluş Günü için sahneye çıktı. Sahnede çekilen karelerini sosyal medyada paylaşan Deniz Seki yine olay oldu. Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle sık sık takipçilerinin diline düşen Seki yine fotoğraflarında kendini bolca inceltti.