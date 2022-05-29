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Deniz Seki gerçek mesleğini açıkladı

Son dönemde değişimiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Deniz Seki, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Deniz Seki gerçek mesleğini açıkladı - Resim: 1

Deniz Seki, Beauty Tech fuarını gezerken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı gerçek mesleğinin güzellik uzmanı olduğunu söyledi. 

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Deniz Seki gerçek mesleğini açıkladı - Resim: 2

51 yaşındaki Deniz Seki, güzellik sırlarını da saydı.

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Deniz Seki gerçek mesleğini açıkladı - Resim: 3

Ünlü popçu yüzüne hiç estetik ameliyat yaptırmadığını ama botoks yaptırdığını söyledi.

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Deniz Seki gerçek mesleğini açıkladı - Resim: 4

Deniz Seki’ye geçmişte tüp mide ameliyatıyla zayıfladığı hatırlatıldı.

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