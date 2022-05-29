Deniz Seki gerçek mesleğini açıkladı
Son dönemde değişimiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Deniz Seki, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Deniz Seki, Beauty Tech fuarını gezerken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı gerçek mesleğinin güzellik uzmanı olduğunu söyledi.
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51 yaşındaki Deniz Seki, güzellik sırlarını da saydı.
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Ünlü popçu yüzüne hiç estetik ameliyat yaptırmadığını ama botoks yaptırdığını söyledi.
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Deniz Seki’ye geçmişte tüp mide ameliyatıyla zayıfladığı hatırlatıldı.
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