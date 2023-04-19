Deniz sezonunu açan Pelin Öztekin'den bikinili pozlar
Mide ameliyatıyla 93 kilo veren ve bambaşka biri olan oyuncu Pelin Öztekin, deniz sezonunu erkenden açtı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.
2021 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Mide küçültme ameliyatıyla 93 kilo veren Pelin Öztekin, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında.
Öztekin, üyesi olduğu Galatasaray'ın maçını izlemek için Alanya'ya gitti. Maç öncesi güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, denize girmeyi ihmal etmedi.
"YAZ BENİM İÇİN BAŞLADI"
Tatil sezonunu açan Pelin Öztekin, Alanya'da denize girerken poz vermeyi ihmal etmedi. Instagram hesabından renkli bikinisiyle denizde verdiği pozları yayınlayan Öztekin, "Yaz benim için daha yeni başladı" yorumunu yaptı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımları...