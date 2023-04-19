Deniz sezonunu açan Pelin Öztekin'den bikinili pozlar

"YAZ BENİM İÇİN BAŞLADI"

Tatil sezonunu açan Pelin Öztekin, Alanya'da denize girerken poz vermeyi ihmal etmedi. Instagram hesabından renkli bikinisiyle denizde verdiği pozları yayınlayan Öztekin, "Yaz benim için daha yeni başladı" yorumunu yaptı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımları...