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  3. 05 Temmuz 2017 13:05

Kerem Bursin korkuttu !

Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile teknede tatilin keyfini çıkaran Kerem Bursin, kıyıya yakın yerde suya balıklama atlayınca, kafa üstü kuma çakıldı.

Kerem Bursin korkuttu !

Yasemin-İzzet Özilhan çiftiyle mavi tura çıkan Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin çiftinden yakışıklı oyuncu, büyük tehlike atlattı.

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Kerem Bursin korkuttu !

Yalıkavak’a demirli teknenin kıyıya çok yakın olduğunu unutup suya balıklama atlayan Bürsin, kafa üstü kuma çakıldı. Durum fark edilince teknede büyük panik yaşandı

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Kerem Bursin korkuttu !

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre taşadığı acıyla sudan çığlık atarak çıkan Bürsin, merdivende bir süre başını tutarak kendine gelmeye çalıştı.

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Kerem Bursin korkuttu !

Yakışıklı oyuncunun yaşadığı acı ve şok objektiflere böyle yansıdı.

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