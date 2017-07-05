Kerem Bursin korkuttu !
Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile teknede tatilin keyfini çıkaran Kerem Bursin, kıyıya yakın yerde suya balıklama atlayınca, kafa üstü kuma çakıldı.
Yasemin-İzzet Özilhan çiftiyle mavi tura çıkan Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin çiftinden yakışıklı oyuncu, büyük tehlike atlattı.
Yalıkavak’a demirli teknenin kıyıya çok yakın olduğunu unutup suya balıklama atlayan Bürsin, kafa üstü kuma çakıldı. Durum fark edilince teknede büyük panik yaşandı
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre taşadığı acıyla sudan çığlık atarak çıkan Bürsin, merdivende bir süre başını tutarak kendine gelmeye çalıştı.