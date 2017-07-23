Deprem tedirginliği geçti herkes plajlara koştu

'KALDIĞIMIZ YERDEN TATİLE DEVAM EDİYORUZ'



Manisa'dan 3 aylığına kamp yapmak için oğlu ile birlikte Bodrum'a gelen Dilara Korkmaz (48) "Kampçıyız. Kötü bir olay yaşadık ama gitmedik, hala buradayız. Manisa'dan geldik, düşünmedik bile dönmeyi yani sonuçta bu olacaksa burada da bir başka yerde de olur. Eylül'e kadar buradayız. İnşallah daha kötüsünü yaşamayız, en kötüsü bu olur.