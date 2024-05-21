Deren Talu mini elbiseli pozlarıyla beğeni topladı
Defne Samyeli ve Eren Talu'nun büyük kızları Deren Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla beğeni yapmuruna tutuldu.
Defne Samyeli’nin kızı olarak küçük yaşlarından bu yana göz önünde olan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Las Vegas doğumlu Deren Talu, sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin ilişkisi geçtiğimiz sene sona ermişti.
İddiaya göre; Deren Talu’nun, sevgilisi karşı çıkmasına rağmen bir fotoğraf çekimine katılması ayrılığa neden olmuştu. Söz konusu kareler, Talu’nun sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Talu, son olarak katıldığı bir davette çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Instagram'da 412 bin takipçisi bulunan 27 yaşındaki ismin mini elbiseli gönderilerine dakikalar içerisinde beğeni yağdı.