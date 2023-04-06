Deren Talu şiddet iddialarına yanıt verdi
Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, eski sevgilisi Baran Tınaz tarafından şiddet gördüğü iddialarına cevap verdi.
Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona ermişti.
İddiaya göre; Deren Talu’nun, sevgilisi karşı çıkmasına rağmen bir fotoğraf çekimine katılması ayrılığa neden olmuştu. Söz konusu kareler, Talu’nun sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.
Karlar üzerinde mayoyla objektif karşısına geçen Deren Talu, uğruna sevgilisiyle tartışıp, ilişkisini noktaladığı o çekimden kareleri 400 binden fazla takipçinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda konuyla ilgili bir iddia daha ortaya atılmış, Tınaz'ın Talu'ya şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü.