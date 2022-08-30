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  4. Deren Talu siyah transparan elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

Deren Talu siyah transparan elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.

Deren Talu siyah transparan elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu - Resim: 1

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor...

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Deren Talu siyah transparan elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu - Resim: 2

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 

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Deren Talu siyah transparan elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu - Resim: 3

Ünlü isim sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni topluyor.

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Deren Talu siyah transparan elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu - Resim: 4

Deren Talu instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. 

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