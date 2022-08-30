Deren Talu siyah transparan elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.
Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor...
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Ünlü isim sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni topluyor.
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Deren Talu instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.
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