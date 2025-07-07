Deren Talu yaz pozlarıyla annesine rakip oldu
Defne Samyeli ve Eren Talu'nun büyük kızları Deren Talu'nun yaz tatili pozları sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.
Defne Samyeli’nin kızı olarak küçük yaşlarından bu yana göz önünde olan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Las Vegas doğumlu Deren Talu, sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, fit vücudu ve kusursuz cildiyle sık sık gündeme gelen ve yıllara meydan okuyan 52 yaşındaki annesi Defne Samyeli'ne adeta meydan okudu.
Yaz tatilinin keyfini Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da çıkaran Deren Talu deniz kenarında çektirdiği fotoğrafları peşpeşe sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Yaz tatilinin keyfini çıkaran Deren Talu deniz kenarında çektirdiği fotoğrafları peşpeşe sosyal medya hesaplarından paylaştı.