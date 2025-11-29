  1. Anasayfa
Derin dekoltesi olay oldu: ''Güller ve Günahlar'ın gülü'' güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Güller ve Günahlar dizisinde Azra karakterine hayat veren güzel oyuncu Aleyna Solaker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Kaynak: DHA
Kanal D'nin kendi gününün birincisi olan dizilerinden Güller ve Günahlar'ın Azra'sı Aleyna Solaker, etkileyici oyunculuğu ve güzelliğiyle büyülüyor. 

Eşi Cihan (Serdar Orçin) tarafından psikolojik şiddete maruz kalan Azra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, başarısının tadını sosyal medyada çıkarıyor.

Siyah kalp emojisiyle yaptığı son paylaşımı büyük ses getiren Solaker'in değme modellere taş çıkaran pozları hayranlarını mest etti.

'Karanlığın içinde açan gül', 'Güller ve Günahlar'ın gülü', 'Siyahın en güzel hali', 'Günahın içindeki güzellik' yorumlarıyla güzel oyuncuya iltifat yağdı.

