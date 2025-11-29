Derin dekoltesi olay oldu: ''Güller ve Günahlar'ın gülü'' güzelliğiyle sosyal medyayı salladı
Güller ve Günahlar dizisinde Azra karakterine hayat veren güzel oyuncu Aleyna Solaker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Kaynak: DHA
Kanal D'nin kendi gününün birincisi olan dizilerinden Güller ve Günahlar'ın Azra'sı Aleyna Solaker, etkileyici oyunculuğu ve güzelliğiyle büyülüyor.
1 / 10
Eşi Cihan (Serdar Orçin) tarafından psikolojik şiddete maruz kalan Azra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, başarısının tadını sosyal medyada çıkarıyor.
2 / 10
Siyah kalp emojisiyle yaptığı son paylaşımı büyük ses getiren Solaker'in değme modellere taş çıkaran pozları hayranlarını mest etti.
3 / 10
'Karanlığın içinde açan gül', 'Güller ve Günahlar'ın gülü', 'Siyahın en güzel hali', 'Günahın içindeki güzellik' yorumlarıyla güzel oyuncuya iltifat yağdı.
4 / 10