Derin Talu da denize indi, annesi Defne Samyeli'ni unutturdu
İlerleyen yaşına rağmen güzelliği ile magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli'nin pabucunu kızı Derin Talu dama attı...
Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu, anneleri gibi güzellikleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
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Sunuculuğu bırakıp şarkıcılık ve oyunculuk kariyerine yönelen Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan kızlarından Derin Talu, yaz tatili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Geçtiğimiz aylarda iş insanı Emircan Şahin ile yaşadığı ilişki ve sonrasında yaşanan talihsiz olaylarla anılan Derin, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.
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Deniz kenarında verdiği bikinili ve mayolu fotoğraflarla adından söz ettiren genç Talu, son olarak teknede çekilen cesur pozlarıyla hayranlarını büyüledi.
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