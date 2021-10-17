Derin Talu yine ''cesur'' paylaşımıyla gündem oldu
Defne Samyeli'nin 18'ine basan kızı Derin Talu'dan yeni paylaşım geldi. Talu'yu annesi Samyeli "Yaşıtları da koyuyor, bütün kızlar koyuyor neredeyse. 'Elalem ne der?' lafından hiç hoşlanmıyorum" diyerek desteklemişti.
Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu sosyal medya paylaşımları ve kişisel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Bu kez Samyeli'nin geçtiğimiz ay 18 yaşında giren küçük kızı Derin Talu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu.
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Talu'nun annesinin açıklamaları gündemdeyken sahilden yaptığı derin bacak dekolteli pozu dikkat çekti.
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