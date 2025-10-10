  1. Anasayfa
Derin Talu'nun ''sahte bileklik'' iddialarına verdiği yanıt olay oldu

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 885 bin TL'lik bilekliğinin sahte olduğu iddialarına verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, paylaşımları ve açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi ve kan örneği alınan Talu, bu sefer kolundaki 885 bin TL'lik bileklikle gündem oldu.

Bir magazin hesabı, Derin Talu'nun bilekliğinin sahte olduğunu iddia etti. İddiaya Talu'dan yanıt gecikmedi. 

Talu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fake? Modelini hiç mi görmedin aşko?” “Fake’lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar. Benim bilekliği pahalı bulup çakmasını alacağım bir dünyada yaşadığımızı düşünmen komikmiş." ifadelerini kullandı.

