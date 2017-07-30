Derin yırtmaçlı elbisesiyle rüzgarın azizliğe uğradı

Konseri için alışverişe çıktığını ifade eden Linet, "Telaşlıyız, heyecanlıyız, her şey yolunda gitsin diye var gücümüzle çalışıyor, hazırlanıyoruz. Bizi izlemeye gelecek olan tüm misafirlerimize tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekmek istiyoruz" dedi.