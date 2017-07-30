Derin yırtmaçlı elbisesiyle rüzgarın azizliğe uğradı
1 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da sahne almaya hazırlanan Linet, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Konseri için alışverişe çıktığını ifade eden Linet, "Telaşlıyız, heyecanlıyız, her şey yolunda gitsin diye var gücümüzle çalışıyor, hazırlanıyoruz. Bizi izlemeye gelecek olan tüm misafirlerimize tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekmek istiyoruz" dedi.
Yırtmaçlı kıyafeti rüzgardan açılmasına rağmen istifini bozmayan Linet, "Sevgilisinden ayrıldı” haberlerine, "Sevgili, mevgili yok sahalara indim" diye cevap verdi.
Milliyet/Mesut Yılmaz