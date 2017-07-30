  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Temmuz 2017 09:55

Derin yırtmaçlı elbisesiyle rüzgarın azizliğe uğradı

1 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da sahne almaya hazırlanan Linet, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Derin yırtmaçlı elbisesiyle rüzgarın azizliğe uğradı

Konseri için alışverişe çıktığını ifade eden Linet, "Telaşlıyız, heyecanlıyız, her şey yolunda gitsin diye var gücümüzle çalışıyor, hazırlanıyoruz. Bizi izlemeye gelecek olan tüm misafirlerimize tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekmek istiyoruz" dedi.

1/ 14
Derin yırtmaçlı elbisesiyle rüzgarın azizliğe uğradı

Yırtmaçlı kıyafeti rüzgardan açılmasına rağmen istifini bozmayan Linet, "Sevgilisinden ayrıldı” haberlerine, "Sevgili, mevgili yok sahalara indim" diye cevap verdi.

Milliyet/Mesut Yılmaz

2/ 14
Derin yırtmaçlı elbisesiyle rüzgarın azizliğe uğradı

3/ 14
Derin yırtmaçlı elbisesiyle rüzgarın azizliğe uğradı

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM