Derya Uluğ bikinili pozlarıyla yazı geri getirdi
Konserlerine yavru vatan KKTC'de devam eden güzel şarkıcı Derya Uluğ yaptığı bikinili paylaşımlarla Türkiye kışı yaşarken sosyal medyada yazı geri getirdi.
Hem kulaklara hem de gözlere hitap eden güzel şarkıcı Derya Uluğ konserlerine tüm hızıyla devam ediyor.
1 / 25
Son olarak yavru vatan KKTC'de bir otelde sahne alan Derya Uluğ hem makyaj odasından hem de sahneden peş peşe paylaşımlar yaptı.
2 / 25
Ancak Derya Uluğ'un en çok Türkiye kışı yaşarken paylaştığı bikinili pozları beğeni aldı...
3 / 25
İşte o pozlar...
4 / 25