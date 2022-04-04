Derya Uluğ cesur sahne kıyafetiyle Gülşen'e meydan okudu!
Şarkıcı Derya Uluğ, önceki akşam Antalya’da sahneye çıkarken giydiği derin dekolteli kıyafetiyle göz kamaştırdı.
Derya Uluğ konserlerinin yanı sıra Instagram fotoğrafları ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor.
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Genellikle fiziğini ön plana çıkaran sahne kıyafetleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Derya Uluğ yine sosyal medyayı salladı.
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"Sahnede olmanın verdiği mutluluk gözlerden okunuyor mu?" yorumuyla göğsünden karnına kadar inen dekolteli tarzını paylaşan Derya Uluğ'a beğeni yağdı.
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