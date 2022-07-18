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Derya Uluğ fiziği ve mini elbisesiyle mest etti

Sahne pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Derya Uluğ, pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Derya Uluğ fiziği ve mini elbisesiyle mest etti - Resim: 1

Şarkıcı Derya Uluğ, sık sık sahne alarak takipçileriyle buluşuyor.

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Derya Uluğ fiziği ve mini elbisesiyle mest etti - Resim: 2

Sahne pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Uluğ, son pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

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Derya Uluğ fiziği ve mini elbisesiyle mest etti - Resim: 3

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, son zamanlarda sahne için tercih ettiği cesur kıyafetlerle magazin gündeminde yer aldı.  

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Derya Uluğ fiziği ve mini elbisesiyle mest etti - Resim: 4

 Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı, süper mini elbisesiyle olay oldu.

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