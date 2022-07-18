Derya Uluğ fiziği ve mini elbisesiyle mest etti
Sahne pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Derya Uluğ, pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Şarkıcı Derya Uluğ, sık sık sahne alarak takipçileriyle buluşuyor.
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Sahne pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Uluğ, son pozuyla çok sayıda beğeni aldı.
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, son zamanlarda sahne için tercih ettiği cesur kıyafetlerle magazin gündeminde yer aldı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı, süper mini elbisesiyle olay oldu.
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