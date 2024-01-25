Derya Uluğ ilginç kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü

Çiçek desenli kıyafetiyle göz kamaştıran şarkıcı, cesur tercihiyle herkesi büyüledi. Kıyafetinin detaylarıyla ilgili yapılan yorumlarda, "Altına bir şey giymemiş sandım" şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı hayranları ise ünlü şarkıcıyı bir hediye paketine benzetti.