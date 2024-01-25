Derya Uluğ ilginç kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü
Sahnelerin güzel ismi Derya Uluğ kıyafet tercihi ile sosyal medyanın diline düştü.
Hem fiziği hem de güzel sesi ile sahneleri sallayan ünlü şarkıcı Derya Uluğ bu sefer tercih ettiği kostümüyle sosyal medyanın diline düştü.
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Nefes ve Okyanus gibi hit şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, gül detaylı elbisesiyle objektif karşısına geçti.
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Kıyafet tercihiyle modaya farklı bir dokunuş yapan Derya Uluğ, özel bir çekim için özenle hazırlansa da ortaya çıkan görüntü sonrasında eleştirilerin odağı oldu.
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Çiçek desenli kıyafetiyle göz kamaştıran şarkıcı, cesur tercihiyle herkesi büyüledi. Kıyafetinin detaylarıyla ilgili yapılan yorumlarda, "Altına bir şey giymemiş sandım" şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı hayranları ise ünlü şarkıcıyı bir hediye paketine benzetti.
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