Derya Uluğ ''kısa bir mola'' dedi, sosyal medya yıkıldı
Türkiye'nin hem güzelliğiyle hem de sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip sanatçılarından Derya Uluğ yoğun konser programına yaz tatili molası verdi....
Hem sesiyle, hem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı şarkıcı Derya Uluğ konser yoğunluğunu geride bırakarak yaz tatili molasına çıktı.
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Derya Uluğ'un yaz tatilinden yaptığı paylaşımlar adeta düşman çatlattı.
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Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk pop müziğinde adını "unutulmazlar" arasına yazdıran Derya Uluğ'un tatil paylaşımları takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
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Derya Uluğ gönderisine; "Kısa bir mola" notunu düştü.
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