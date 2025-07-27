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Derya Uluğ ''kısa bir mola'' dedi, sosyal medya yıkıldı

Türkiye'nin hem güzelliğiyle hem de sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip sanatçılarından Derya Uluğ yoğun konser programına yaz tatili molası verdi....

Derya Uluğ ''kısa bir mola'' dedi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

Hem sesiyle, hem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı şarkıcı Derya Uluğ konser yoğunluğunu geride bırakarak yaz tatili molasına çıktı. 

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Derya Uluğ ''kısa bir mola'' dedi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

Derya Uluğ'un yaz tatilinden yaptığı paylaşımlar adeta düşman çatlattı.

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Derya Uluğ ''kısa bir mola'' dedi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk pop müziğinde adını "unutulmazlar" arasına yazdıran Derya Uluğ'un tatil paylaşımları takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

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Derya Uluğ ''kısa bir mola'' dedi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

Derya Uluğ gönderisine; "Kısa bir mola" notunu düştü.

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