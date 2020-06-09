Derya Uluğ: Ne düşündüğünüz umurumda değil!
Seyahat yasağının kalkmasının ardından soluğu Göcek'te alan şarkıcı Derya Uluğ, kırmızı bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Zayıflığıyla eleştirilen Uluğ, takipçilerinin "O kaburgalar ne!" şeklindeki yorumlarına "Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil" şeklinde yanıt verdi ...
Koronavirüsten korunmak adına bir süredir önlem amaçlı evde karantinada olan şarkıcı Derya Uluğ, seyahat yasağının kalkmasının ardından soluğu Göcek'te aldı.
Bir süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Asil Gök ile sıcak havanın tadını çıkartan Uluğ, teknede kırmızı bikinisiyle verdiği pozları güneş ve bikini emojisi ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alırken kimi takipçileri ise "O kaburgalar ne!" ve "Biraz yemek ye, kurumuşsun" şeklinde yorumlarda bulundu.