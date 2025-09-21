Derya Uluğ'un yaz tatilinden dönüşü de tatili gibi olay oldu: ''Derya gitti, Shakira geldi''
Türkiye'nin hem güzelliğiyle hem de sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip sanatçılarından Derya Uluğ'dan herkesi şaşırtan imaj değişikliği...
Hem sesiyle, hem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı şarkıcı Derya Uluğ attığı her adımla olay olmaya devam ediyor.
Kısa bir süre önce konser maratonuna kısa bir mola verip yaz tatiline çıkan Derya Uluğ tatilden yayınladığı bikinili pozlarıyla hem kadın meslektaşlarına hem de mankenlere taş çıkarmıştı.
Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk pop müziğinde adını "unutulmazlar" arasına yazdıran Derya Uluğ'un tatil paylaşımları takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Hayranları sevgilisi ve müzik direktörü Asil Gök ile uzun süredir mutlu bir ilişki sürdüren Derya Uluğ Uluğ'un yaz tatili paylaşımlarnı konuşmaya devam ederken ünlü isimden yeni bir sürpriz daha geldi.
