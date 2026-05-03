Devrim Özkan hakkındaki tepki çeken iddialara isyan etti
"Yeraltı" dizisinin başrol oyuncusu Devrim Özkan, hakkında ortaya atılan akılalmaz iddiaya sessizliğini bozdu! Muhabir Akif Yaman'ın, "Saçı koktuğu için yönetmen seti durdurdu" şeklindeki haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İtibar suikastına uğradığını belirten başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla hem iddiayı yalanladı hem de yasal süreci başlattığını duyurdu.
Güzel oyuncu Devrim Özkan, son günlerde hakkında çıkan "set durduran saç kokusu" iddialarına karşı adeta savaş açtı.
Magazin dünyasında infial yaratan iddiaya jet hızıyla yanıt veren Özkan, yapılanın gazetecilik değil, sistematik bir karalama kampanyası olduğunu vurguladı.
Muhabir Akif Yaman’ın özel haberine göre; Devrim Özkan’ın başrolünde yer aldığı "Yeraltı" dizisinin setinde ilginç bir olay yaşandı.
İddiaya göre Özkan’ın saçlarına sürdüğü bakım yağlarının ağır kokusu nedeniyle yönetmen rahatsız oldu ve çekimleri durdurarak oyuncunun saçlarının yıkanmasını istedi.
