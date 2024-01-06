Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan kötü haber
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi. İkili, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını silip, birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından çiftin evlenecekleri öne sürülmüştü.
Galatasaray’da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu sevgilisi Devrim Özkan’ın ayrıldığı iddia edildi.
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Ünlü futbolcu ile güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptıkları hamle ile herkesi şoke etti.
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TAKİPTEN ÇIKIP, FOTOĞRAFLARI SİLDİLER
İlişkileri güzel giden çift, bugün flaş bir hamle yaptı. Luca Torreira ve Devrim Özkan, Instagram’da birbirlerini takipten çıktı.
İkili, birlikte olan fotoğrafları da kaldırdı. Bu hamlelerin ardından çift ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
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Güzel oyuncu Devrim Özkan ile başarılı orta saha Lucas Torreira, geçtiğimiz yaz ABD tatilinde objektiflere yakalanmıştı.
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