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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan kötü haber

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi. İkili, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını silip, birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından çiftin evlenecekleri öne sürülmüştü.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan kötü haber - Resim: 1

Galatasaray’da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu sevgilisi Devrim Özkan’ın ayrıldığı iddia edildi. 

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan kötü haber - Resim: 2

Ünlü futbolcu ile güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptıkları hamle ile herkesi şoke etti.

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan kötü haber - Resim: 3

TAKİPTEN ÇIKIP,  FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

İlişkileri güzel giden çift, bugün flaş bir hamle yaptı. Luca Torreira ve Devrim Özkan, Instagram’da birbirlerini takipten çıktı. 

İkili, birlikte olan fotoğrafları da kaldırdı. Bu hamlelerin ardından çift ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan kötü haber - Resim: 4

Güzel oyuncu Devrim Özkan ile başarılı orta saha Lucas Torreira, geçtiğimiz yaz ABD tatilinde objektiflere yakalanmıştı.

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