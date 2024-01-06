Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan kötü haber

TAKİPTEN ÇIKIP, FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

İlişkileri güzel giden çift, bugün flaş bir hamle yaptı. Luca Torreira ve Devrim Özkan, Instagram’da birbirlerini takipten çıktı.

İkili, birlikte olan fotoğrafları da kaldırdı. Bu hamlelerin ardından çift ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.