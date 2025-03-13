Devrim Özkan'dan ayrılan Lucas Torreira ''yeni sevgilisi'' ile ilk kez yan yana...
Güzel oyuncu Devrim Özkan ile olan birlikteliğini kısa bir süre önce sonlandıran Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı...
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan ile olan ilişkisiyle hem magazin hem de spor gündeminde sık sık yer alıyordu.
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Ancak 2023 yılında başlayan ve hayranları tarafından artık nikah masasına oturması beklenen Devrim Özkan - Lucas Torreira aşkı kısa bir süre önce son buldu.
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira geçtiğimiz aylarda güzel oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisini sonlandırmıştı.
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Torreira'nın Devrim Özkan'ın ardından gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı ortaya çıktı.
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