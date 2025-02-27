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  4. Devrim Özkan'dan eski sevgilisi Lucas Torreira'yı kıskandıracak hamle

Devrim Özkan'dan eski sevgilisi Lucas Torreira'yı kıskandıracak hamle

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile olan ilişkisini kısa bir süre önce sonlandıran güzel oyuncu Devrim Özkan bir etkinliğe katılmak için gittiği Dubai'nin altını üstüne getirdi.

Devrim Özkan'dan eski sevgilisi Lucas Torreira'yı kıskandıracak hamle - Resim: 1

Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira ile olan ilişkisiyle hem magazin hem de spor gündeminde sık sık yer alıyordu.

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Devrim Özkan'dan eski sevgilisi Lucas Torreira'yı kıskandıracak hamle - Resim: 2

Ancak 2023 yılında başlayan ve hayranları tarafından artık nikah masasına oturması beklenen Devrim Özkan - Lucas Torreira aşkı kısa bir süre önce son buldu.

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Devrim Özkan'dan eski sevgilisi Lucas Torreira'yı kıskandıracak hamle - Resim: 3

Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Devrim Özkan, Lucas Torreira ile ilişkisini noktaladığını doğruladı.

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Devrim Özkan'dan eski sevgilisi Lucas Torreira'yı kıskandıracak hamle - Resim: 4

Devrim Özkan bu sefer de Dubai'deydi...

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