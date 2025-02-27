Devrim Özkan'dan eski sevgilisi Lucas Torreira'yı kıskandıracak hamle
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile olan ilişkisini kısa bir süre önce sonlandıran güzel oyuncu Devrim Özkan bir etkinliğe katılmak için gittiği Dubai'nin altını üstüne getirdi.
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira ile olan ilişkisiyle hem magazin hem de spor gündeminde sık sık yer alıyordu.
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Ancak 2023 yılında başlayan ve hayranları tarafından artık nikah masasına oturması beklenen Devrim Özkan - Lucas Torreira aşkı kısa bir süre önce son buldu.
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Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Devrim Özkan, Lucas Torreira ile ilişkisini noktaladığını doğruladı.
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Devrim Özkan bu sefer de Dubai'deydi...
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