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Didem Soydan denize üstsüz girdi, sosyal medya karıştı

Attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan güzel model Didem Soydan "yaz tatili sezonunu açan ünlüler" listesine üstsüz pozlarıyla iddialı bir giriş yaptı.

Didem Soydan denize üstsüz girdi, sosyal medya karıştı - Resim: 1

Ünlü model Didem Soydan son olarak yurt dışına çıktığı tatilden karelerini paylaştı.

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Didem Soydan denize üstsüz girdi, sosyal medya karıştı - Resim: 2

Denize üstsüz giren Didem Soydan o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. 

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Didem Soydan denize üstsüz girdi, sosyal medya karıştı - Resim: 3

Güzel model elleriyle göğüslerini kapatıp poz verirken bikini altı olarak da cesur bir seçim yaptı.

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Didem Soydan denize üstsüz girdi, sosyal medya karıştı - Resim: 4
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