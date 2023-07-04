Didem Soydan denize üstsüz girdi, sosyal medya karıştı
Attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan güzel model Didem Soydan "yaz tatili sezonunu açan ünlüler" listesine üstsüz pozlarıyla iddialı bir giriş yaptı.
Ünlü model Didem Soydan son olarak yurt dışına çıktığı tatilden karelerini paylaştı.
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Denize üstsüz giren Didem Soydan o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Güzel model elleriyle göğüslerini kapatıp poz verirken bikini altı olarak da cesur bir seçim yaptı.
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