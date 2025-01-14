Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi
Ünlü model Didem Soydan, yoğun iş temposuna bir tatil molası verip soluğu tropikal bir adada aldı ve soğuk kış günlerini yaşayan Türkiye'ye leopar desenli bikinisiyle yaptığı paylaşımlarla adeta yazı getirdi.
Ünlü model Didem Soydan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri.
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Kendine has tarzıyla çok konuşulan Didem Soydan, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olmayı başarıyor.
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Bir giyim markası için aylardır yoğun bir çekim döneminden çıkan Didem Soydan soluğu kış günü yaz tatilinde aldı.
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Ünlü manken konum belirtmeden yaptığı bikinili paylaşımlarna "Kurt kıştan sıkıldı,ayaz falan uğraşmak istemedi,tropik bi adaya geldi" notunu düştü.
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