Didem Soydan üstsüz pozlarına yenilerini ekledi, ortalık karıştı
Güzel model Didem Soydan "yaz tatili sezonunu açan ünlüler" listesine üstsüz pozlarıyla iddialı bir giriş yapmıştı. Didem Soydan'ın yeni paylaşımları Instagram'da olay oldu.
Tüm sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Didem Soydan, olay olacak yeni bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
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Ünlü güzel, yaptığı yaz tatilinden kareler paylaştı. Üstsüz poz veren Soydan, göğüslerini elleriyle kapattı.
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