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  4. Didem Soydan üstsüz pozlarına yenilerini ekledi, ortalık karıştı

Didem Soydan üstsüz pozlarına yenilerini ekledi, ortalık karıştı

Güzel model Didem Soydan "yaz tatili sezonunu açan ünlüler" listesine üstsüz pozlarıyla iddialı bir giriş yapmıştı. Didem Soydan'ın yeni paylaşımları Instagram'da olay oldu.

Didem Soydan üstsüz pozlarına yenilerini ekledi, ortalık karıştı - Resim: 1

Tüm sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Didem Soydan, olay olacak yeni bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

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Didem Soydan üstsüz pozlarına yenilerini ekledi, ortalık karıştı - Resim: 2

Ünlü güzel, yaptığı yaz tatilinden kareler paylaştı. Üstsüz poz veren Soydan, göğüslerini elleriyle kapattı.

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Didem Soydan üstsüz pozlarına yenilerini ekledi, ortalık karıştı - Resim: 3
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Didem Soydan üstsüz pozlarına yenilerini ekledi, ortalık karıştı - Resim: 4
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