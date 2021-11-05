Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın ''samimi'' dansı olay oldu
Güzel manken Didem Soydan ile Kerimcan Durmaz ile yaptığı samimi dansıyla sosyal medyada olay oldu.
Türkiye’nin en başarılı modellerinden biri olan Didem Soydan hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla gündeme geliyor. Daha önce de iki arkadaşıyla ettiği dansla dikkat çeken Soydan bu sefer Kerimcan Durmaz ile dans edince olay oldu.
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Yakın arkadaş olan Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sosyal medyanın gündeminde. Geçtiğimiz yıllarda iki arkadaşıyla samimi dansıyla uzun süre gündemde kalan Soydan bu sefer de Kerimcan ile dans etti.
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Güzelliğiyle beğeni toplayan Soydan ve Durmaz'ın dansı beğeni topladı.
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