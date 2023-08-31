Didem Soydan yine sınırları zorladı! Cadde ortasında bikinisini düzeltti
Her açıklaması ve her paylaşımıyla olay olan Didem Soydan sosyal medyadan sınırları zorlayan bir paylaşım yaptı.
Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği pozlarla sık sık gündem olan ünlü model Didem Soydan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Yine sınırlarını zorlayan Soydan, bu defa cadde ortasında bikini altını düzelttiği anları takipçileriyle paylaştı.
Barselona sokaklarında yaptığı kombinle gezen Didem Soydan'ın bu pozuna yorum yağdı. Festival tarzıyla dikkat çeken Soydan üzerine mavi basketbol forması giymeyi tercih ederken, altına mavi parlak bikini altı giydi.
Didem Soydan'ın cadde ortasında bikinisini düzelttiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Soydan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Didem Soydan'ı bazı kullanıcılar; 'Özgürlüğünüz batsın', 'Medeniyetle edepsizliği karıştırmışlar' diye eleştirirken bazı kullanıcılar da 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptılar.