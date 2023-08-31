Didem Soydan yine sınırları zorladı! Cadde ortasında bikinisini düzeltti

Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği pozlarla sık sık gündem olan ünlü model Didem Soydan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Yine sınırlarını zorlayan Soydan, bu defa cadde ortasında bikini altını düzelttiği anları takipçileriyle paylaştı.