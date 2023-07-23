Didem Soydan'dan bikinili pozlarıyla meslektaşlarına meydan okudu
Kısa bir süre önce "yaz tatili sezonunu açan ünlüler" listesine üstsüz pozlarıyla iddialı bir giriş yapan güzel model Didem Soydan bu sefer de bikinili pozlarıyla meslektaşlarına adeta meydan okudu.
Tüm sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Didem Soydan, olay olacak yeni bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
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Ünlü manken Didem Soydan, tatiline hız kesmeden devam ediyor. S
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oydan'ın deniz kenarından paylaştığı bikinili pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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Ünlü güzel, yaptığı yaz tatilinden kareler paylaştı.
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