Didem Soydan'dan dikkat çeken itiraf: ''Maskelenmiş otizm teşhisim var''
Geçtiğimiz günlerde 2012 yılında yaptığı ve yıllarca unuttuğu Bitcoin yatırımında şifresini unuttuğu dijital cüzdanına uzun uğraşlar sonucu erişip yüklü bir kazanç elde ettiğini açıklayan ünlü model Didem Soydan, bu sefer de yaptığı itirafla büyük yankı uyandırdı.
Kariyerine modellikle başlayan ve Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri olan Didem Soydan, hem podyumdaki güçlü duruşu hem de cesur tarzıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Son dönemde özel hayatına ve yatırımlarına dair samimi açıklamalarda bulunan başarılı model, konuk olduğu bir programda çocukluk yıllarına dair bilinmeyen bir sağlık detayını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
"Maskelenmiş Otizm" Tanısı ve Çocukluk Yılları
Küçük yaşlarda gösterdiği farklı davranışlar ve yüksek duygu durumları nedeniyle ailesi tarafından uzmanlara götürüldüğünü belirten Soydan, kendisine konulan spektrum tanısını anlattı.
O dönemde İstanbul Üniversitesi'nde çocuk psikiyatrisi alanında uzman bir isim tarafından değerlendirildiğini belirten Soydan, süreci şu sözlerle ifade etti: "Otizm spektrumunda bir birey olarak hayatıma devam ettim. Yüksek duygu durumum ve hiperaktifliğim nedeniyle bazı gözlemler yapıldı ve incelemeler sonucunda bana otizm spektrumunda 'maskelenmiş otizm' tanısı konuldu."