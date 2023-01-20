Didem Soydan'dan olay pozlar! Sınırları sonuna kadar zorladı
Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla beğeni topladı.
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Burak Deniz ile uzun süreli ilişkisini noktalayan Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak cüretkar bir pozunu yayınladı.
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Instagram'da 743 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, iki büyük markanın ürünlerini tanıtmak için objektif karşısına geçti.
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Yerde uzanarak poz veren Soydan'a beğeni ve yorum yağdı.
İşte Didem Soydan'ın cesur pozları:
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