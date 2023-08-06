  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Didem Soydan'dan olay yaratan itiraf: Aşık olduğum adam evli

Didem Soydan'dan olay yaratan itiraf: Aşık olduğum adam evli

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Didem Soydan katıldığı bir yayında aşk hayatına dair olay yaratan bir itirafta bulundu.

Didem Soydan'dan olay yaratan itiraf: Aşık olduğum adam evli - Resim: 1

Ünlü manken Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu. Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan ve adından sık sık söz ettiren Soydan, dikkat çekecek açıklamalar yaptı. Eski aşkından bahseden Didem Soydan, evli olduğunu söyledi ve izleyenleri şaşırttı.

1 / 110
Didem Soydan'dan olay yaratan itiraf: Aşık olduğum adam evli - Resim: 2

"AŞIK OLDUĞUM KİŞİ EVLİ"

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından o kişinin kim olduğu merak edildi.

2 / 110
Didem Soydan'dan olay yaratan itiraf: Aşık olduğum adam evli - Resim: 3

"HALA AYNI"

Açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan, konuşmasına "Aşık olduğum kişi hala aynı" diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.

3 / 110
Didem Soydan'dan olay yaratan itiraf: Aşık olduğum adam evli - Resim: 4

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımla ilgili Soydan'ın bahsettiği kişiye dair birçok iddia ortaya atıldı.

4 / 110