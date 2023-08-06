Didem Soydan'dan olay yaratan itiraf: Aşık olduğum adam evli

"AŞIK OLDUĞUM KİŞİ EVLİ"

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından o kişinin kim olduğu merak edildi.