Didem Soydan'dan olay yaratan itiraf: Aşık olduğum adam evli
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Didem Soydan katıldığı bir yayında aşk hayatına dair olay yaratan bir itirafta bulundu.
Ünlü manken Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu. Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan ve adından sık sık söz ettiren Soydan, dikkat çekecek açıklamalar yaptı. Eski aşkından bahseden Didem Soydan, evli olduğunu söyledi ve izleyenleri şaşırttı.
"AŞIK OLDUĞUM KİŞİ EVLİ"
Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından o kişinin kim olduğu merak edildi.
"HALA AYNI"
Açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan, konuşmasına "Aşık olduğum kişi hala aynı" diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımla ilgili Soydan'ın bahsettiği kişiye dair birçok iddia ortaya atıldı.