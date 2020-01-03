Didem Soydan'dan takipçisinin ''cinsel organ'' sorusuna olay cevap
Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medyada takipçisinin ''Büyük penis fetişiniz var mı?'' sorusuna ''Kim küçüğünü sever ki'' cevabını verdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlar ve açıklamalarla her fırsatta adından söz ettiren ünlü manken Didem Soydan, takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları ifşa eden Didem Soydan, bu sefer ismini gizlediği bir kişinin "Büyük penis fetişiniz mi var?" sorusunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Mesajı paylaşmakla yetinmeyen Soydan cevap olarak da "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" dedi.